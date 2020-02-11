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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Esad rejimine ait 1 helikopter düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
MSB: ESAD REJİMİNE AİT 1 HELİKOPTER DÜŞTÜ

Son dakika haberi... (MSB) "Alınan son bilgilere göre bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." açıklamasında bulundu.

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