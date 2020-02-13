Bakan Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması: İlave birlikler gönderiyoruz! Ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. İdlib'deki son durumu değerlendiren Bakan Akar, "(İdlib) Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Akar, İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye'nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülke savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
"SALDIRILAR ŞİDDETLENEREK ARTIYOR"
İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini vurgulayan Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı.
Ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarının altını çizen Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını söyledi.
"İNSANİ TRAJEDİYE DÜNYA SESSİZ KALMAMALI"
Akar, rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını belirterek, yaklaşık 1 milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye'ye doğru yöneldiğini bildirdi.
Bu insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, TSK'nin bölgedeki gözlem noktalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan İş Bankası talimatı!
- Büyükada'da Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!
- MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tepkisi!
- TBMM önünde intiharın perde arkası ortaya çıktı
- Flaş "Kadir Şeker" açıklaması!
- Bakan Albayrak: Gerçek kahramanlar mezun oldu
- TSK'dan Suriye sınırına önemli sevkiyat
- Başkan Erdoğan Pakistan'da!
- Darbeci Hafter milisleri sivilleri vurdu
- Gazi ve şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?
- Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!