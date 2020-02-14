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Başkan Erdoğan cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI MEVKİDAŞI İLE KILDI

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan , cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Pakistan'da temaslarını sürdüren Başkan , cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere buradan ayrıldı.

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