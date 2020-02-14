Başkan Erdoğan Pakistan'da! İşte tarihine geçen anlar

PAKİSTAN'IN ÇANAKKALE HASSASİYETİ

Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmut devrinden beri Türkler şu an içinde bulunduğumuz coğrafyanın önemli bir parçası olmuştur. 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nda savaşırken bu topraklarda yapılan miting tarihin sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de savaşan Türk milletine yardım toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen meydanda açılan sergilerde Çanakkale için çok büyük yardım toplandı. Biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz kime muhabbet besleyeceğiz.