Başkan Erdoğan Pakistan'da ticaret hedefini açıkladı

Pakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı. Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaretin 804 milyon dolar olmasından dolayı "utanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların züeirne çıkarmalı ve sonrasında 5 milyar dolar hedefimize taşımalyız" dedi.

"Türkiye özel sektörü ile dünyanın en büyük 20 ekonjomisi içindedir" diyen Başkan Erdoğan, Pakistan ile ticaretin daha da artacağını söyledi. Pakistan'ın Türkiye'nin geleceğine güvenmesini isteyen Erdoğan, iki ülkenin ticari ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDEFİ AÇIKLADI

Başkan Erdoğan Pakistan'daki konuşmasında ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda konuştu.

Erdoğan, "İş Formu münasebetiyle kurduğunuz ve kuracağınız irtibatlar inşallah yeni ortaklıkların kapısını aralayacaklar. Pakistan ile ticari ve ekonomi bağlarımızı siyasi bağlarımızın seviyesine çıkarmak istiyoruz. Son yıllarda artan ticaret ve yatırımlara rağmen potansiyelimizin bir hayli gerisindeyiz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını yakıştıramıyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların züeirne çıkarmalı ve sonrasında 5 milyar dolar hedefimize taşımalyız" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ihraç kalemlerinde benzerlikler bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Birbirini tamamlayabilecek çok sayıda alan da bulunuyor. Ticareti hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor. Korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Yatırım noktasında son dönemde görülür bir ivme yakaladık. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor. Firmalarımız Pakistan-Türkiye dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar. Anadolu Grubu'nun 200 milyon dolar, Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Sütaş en büyük tesislerinden birini Pakistan'da hayata geçirecek. Ülkemizde 158 adet Pakistan sermayesine ait şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım miktarları 100 milyon dolara dayanıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENENLER PİŞMAN OLMADI"

Pakistan halkının Türkiye'nin geleceğine güvenmesini isteyen Başkan Erdoğan, "Yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değil. Uluslararası yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil kurumsal olarak da destekliyoruz. Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında vatandaşlık hakkı tanıdığımız bir modeli işliyoruz. Şimdiye kadar ülkemize güvenen hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü.

"Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana pek çok alanda rekora imza attık. Borç stokunu yüzde 72'den yüzde 30.4'e indirdik. Bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 11.2'den yüzde 2'ye düşürdük.

Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 126 ülke 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan THY dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolları arasında yer alıyor. İhracatı 181.6 milyar dolara taşıdık.

Yaşadığımız onca saldırıya rağmen başarı çıtamızı her alanda yükseltiyoruz. Pakistan'ın önderliğinde iş yapma kolaylığının kolaylığı konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan'a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Savunma sanayi alanında Pakistan'la iş birliğimiz derinleşiyor. Türk firmaları Pakistan'da değeri 3.5 milyar doları aşan olan 68 proje üstlendi.

Dünyada 2. sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız Pakistan'daki enerji ve altyapı projelerine taliptir."

PAKİSTAN'A SAĞLIK ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan Türkiye-Pakistan İş Forumu'ndaki konuşmasını bitirmeden önce Pakistan halkına seslendi.

Erdoğan, "Pakistan halkının tedavi için daha çok batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Ancak artık bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor. Türkiye sağlık altyapısında büyük bir aşama kaydetmiş ve dünya sağlık turizminin ana desinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bilhassa son teknolojiye sahip şehir hastanelerinde sağlık hizmeti standartını yeniden belirledik. Gerek hizmette, gerek fiyatlarda Türkiye batıdan çok çok ileride. Geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık. Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası Türkiye olmalıdır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.