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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Pakistan Parlamentosunda flaş mesajlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
ERDOĞAN’DAN PAKİSTAN PARLAMENTOSUNDA FLAŞ MESAJLAR

Son dakika haberi… Başkan , Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılıyor. Erdoğan burada kritik açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Burada kendimizi yabancı bir ülkede gibi görmüyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Türkiye -Pakistan arasındaki hakiki bir kardeşliktir." dedi. Erdoğan'ın Pakistan Parlamentosunda gönülleri fetheden bir diğer açıklaması ise, "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur." şeklinde oldu.

Son dakika haberi… Başkan , Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılıyor. Erdoğan burada kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BİZ SİZİ SEVMEYECEĞİZ DE KİMİ SEVECEĞİZ"

Burada kendimizi yabancı bir ülkede gibi görmüyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Pakistan'a ayak bastığımız andan itibaren bizi karşılayan tüm makamlara teşekkür ediyorum. Türkiye Pakistan kardeşliği tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Bütün sıkıntılara rağmen Çanakkale için yardım toplandı. Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz.

"DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR! BİZİM İÇİN KEŞMİR O DUR O OLACAKTIR"

"Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. Dün Çanakkale bugün Keşmir... İşte şimdi de bizim için Keşmir odur o olacaktır.

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