Mehmet Uçum'dan "Kadir Şeker" açıklaması: Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz
Günlerdir Türkiye’nin konuştuğu “Kadir Şeker” davası ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan da bir açıklama geldi. Mehmet Uçum gerçeklere bakıldığında şüphelinin duyarlılığının ve vicdanlı davranışının herkesi çok etkilediğini söyledi. Uçum, "Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi." ifadelerini kullandı.
Konya'da Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü görerek olaya mühadale etmek isteyen ve çıkan arbedede Özgür Duran'ı öldüren ce ardından tutuklanarak cezaevine konulan Kadir Şeker ile ilgili olarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan bir açıklama geldi.
Mehmet Uçum, " "Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi." diye konuştu.
" TEMENNİ EDERİZ Kİ ADİL BİR KARARA VARIRLAR"
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." cevabını verdi.
"ADİL OLANIN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"
Adil olan sonucun gerçekleşmesini istediklerini belirten Uçum, "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi. Ceza hukuku görünür gerçeklik üzerinden hüküm vermez. Haberleri görünür gerçeklik üzerinden yazarsınız ama hüküm vermeye elverişli gerçeklik olgusal gerçekliktir. Ceza hukukunda temek ilke nedir? Maddi gerçekliğin bütün boyutu ile açığa çıkarılmasıdır. Tam olarak açığa çıkarılmasıdır. O zaman verilen hükme adil diyebiliriz. Kadir konusunda yapılan yorumların görünür gerçeklikteki yorumlar olduğunu, hüküm vermeye yeterli olmadığını söylüyorum. Hep birlikte bu sürecin objektif ve adil yürütülmesi için katkıda bulunalım ama olgusal gerçekliğe dayalı bir verilecek hükmü bekleyelim" diye konuştu.
KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?
Olay 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da yaşandı. Tıp Fakültesi'nde okumak için üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, tramvaydan inmiş evine gidiyordu. Bu sırada parkta bir kadının çığlıklarını duydu.
Kadının yanındaki erkek tarafından dövüldüğünü gören Kadir Şeker, kadını kurtarmak istedi. Ancak olayın boyutu değişti. Çıkan arbedede Şeker, kız arkadaşını döven Özgür Duran'ı cebinden çıkardığı bıçakla öldürdü.
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