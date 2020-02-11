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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

Kadir Şeker kimdir? Konya'da Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi darp ettiğini görerek olaya müdahil olduğu iddia edilen ve Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edilirken, olayın tanığı Ayşe D. "Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi. Peki, Kadir Şeker kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.02.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 16:24
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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Son günlerde sosyal medyada gündem olan Konya'da yaşanan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe D. ise " Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var?" diye konuştu.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Konya'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20), tutukluluğuna itiraz edildi. Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde, tahliye kararı alınması istendi.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

"ÖZGÜR BANA VURMUYORDU"

DHA muhabirine konuşan Ayşe D. ise, ''Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Oturduğumuz kameriyeye eliyle vuruyordu. İsmini sonradan öğrendiğimiz Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi.

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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.