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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!
Kadir Şeker kimdir? Konya'da Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi darp ettiğini görerek olaya müdahil olduğu iddia edilen ve Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edilirken, olayın tanığı Ayşe D. "Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi. Peki, Kadir Şeker kimdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.02.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 16:24
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