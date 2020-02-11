Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Son günlerde sosyal medyada gündem olan Konya'da yaşanan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe D. ise " Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var?" diye konuştu.