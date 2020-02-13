TBMM önünde intiharın perde arkası ortaya çıktı
TBMM Çankaya kapısı önünde bir kişinin özerine döktüğü sıvı sonrası “Çocuklarım aç, açım” diyerek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Toplam 9 kez intihar girişiminde bulunan Oktay Alkaya, geçtiğimiz yıl da aynı yerde aynı ifadelerle intihar girişiminde bulunmuş. Peki olaylar nasıl gelişiyor ve kamuoyunun nasıl haberi oluyor. İşte tüm gerçekler.
Gözlerin Ankara'ya çevrildiği günlerde TBMM önünde bir intihar girişimi yaşandı. Kendi üzerine bir sıvı döken yaklaşık 35 yaşlarında olan genç, "Çocuklarım aç, açım" diyerek bağırdı. Polislerin müdahalesi ile sakinleştirilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Mağdur durumda olduğunu belirten vatandaşı kullanan her zaman olduğu gibi yine CHP ve medyası oldu.
OYUN AYNI PİYONLAR FARKLI
Daha önce 9 kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkan kişi Oktay Alkaya…
Geçtiğimiz yıl yine aynı yerde aynı sözlerle ("Çocuklarım aç, açım") kendini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.
2018'in Mayıs ayında yaşanan olayda kamuoyunu harekete geçiren isim CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım olmuştu.
Bu kez ise oyunun piyonu Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu.
İŞ SÖZÜ VERMİŞLERDİ
2018'de aynı yerde intihar etmeye kalkışan Alkaya'nın Yalım ile konuşmaları ortaya çıktı.
O dönem olay sonrası CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım açıklamalarda bulunmuştu.
Alkaya kendisini yakmaktan vazgeçtikten sonra Yalım ile konuştu. CHP vekili, "Kendisi Antalya Manavgat civarında yaşıyormuş. Arkadaşlarımızı arayarak oradaki belediye veya benzer bir yerde iş bulma sözü verdik. Bunun üzerinde elindeki çakmağı aldım" ifadelerini kullanmıştı.
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