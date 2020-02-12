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Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KADİR ŞEKER' AÇIKLAMASI

'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan 'le ilgili soruya Başkan , "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." cevabını verdi.

Başkan , 'nin Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." cevabını verdi.

KADİR ŞEKER SORUSUNA CEVAP

'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan 'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.

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Kadir Şeker'in annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titriyordu, sararmış solmuş... KADİR ŞEKER'İN ANNESİ KONUŞTU: BİR DAKİKALIĞINA GÖREBİLDİM, YAPRAK GİBİ TİTRİYORDU, SARARMIŞ SOLMUŞ...

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