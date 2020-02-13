Başkan Erdoğan Pakistan'da!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a ulaştı. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 14.30'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Başkan Erdoğan, Nur Han Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı İmran Han, Federal Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Hamad Azer ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Murad Eşref Janjua ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.





ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a ulaştı.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kullandığı araç ile havaalanından Başbakanlık binasına gitti.