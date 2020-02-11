Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde yeni gelişme! Bir aile daha katıldı...
Son dakika haberi... Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesinden 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan için gelen baba Emin Yıldız burada yaptığı açıklamada, "Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız" dedi.Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 162. gününe girdi. Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız da (58) 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için oturma eylemine dahil oldu.
"ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM"
Yıldız, yaptığı açıklamada, oğlu Ercan'ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti.
"Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü." diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı.
"ÇOCUĞUM GELMEDEN GİTMEYECEĞİM"
Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız." diye konuştu.
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