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Son dakika: Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU DEMİŞTİ! İHRAÇ KARARINI BÖYLE ÖĞRENDİ

Son dakika haberi... "Partim 'ye teslim oldu" açıklamasıyla gündem olan eski Genel Başkan Yardımcısı , "ihraç edildiğimi internetten öğrendim" açıklaması yaptı.

Yüksek disiplin kurulu Genel Merkezi'nde toplanarak gündemindeki disiplin dosyalarını görüştü. Toplantıda geçtiğimiz günlerde sözlü savunmasına başvurulan eski Genel Başkan Yardımcısı 'in Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı masaya yatırıldı.



OY ÇOKLUĞU İLE ��HRAÇ KARARI

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda Ateş hakkında CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'nun partiden ihraç edilmesine ilişkin kararı onandı.

Kararın üyelerin oy birliğiyle alındığı öğrenildi.

YILMAZ ATEŞ'TEN CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'den ihraç edildiğini internetten öğrendiğini açıklayan Yılmaz Ateş, "İlçe-il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan "düşünce özgürlüğüne saygı" beklenemez." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu! YILMAZ ATEŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI, CHP'Yİ TOPA TUTTU!

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