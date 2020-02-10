İdlib'de 2. kalleş saldırı: 5 Şehit! Başkan Erdoğan, MSB Bakanı Akar ile görüştü
İdlib'de Esad rejimi tarafından yapılan 2. kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Bu son dakika gelişmesi sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi ve "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." denildi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizi hedef alan saldırı İdlib'in kuzeyinde gerçekleşti. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi ve "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." denildi.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Esad rejimi yine Türk askerlerini hedef almış ve 8 askerimiz şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı alçak saldırıya anında karşılık verildiğini ve 75 Esad rejimi unsurunun yok edildiğini açıklamıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerine karşı düzenlediği saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Hulusi Akar'dan son bilgileri aldığı ve gerekli talimatları verdiği gelen bilgiler arasında
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR
Son dakika haberi... Rejim güçleri, Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. İletişim Başkanı Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.
"YAŞANAN SALDIRIYA MİSLİYLE MUKABELE EDİLMİŞTİR"
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Altun şunları söyledi:
"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."
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