İdlib’de kalleş saldırı: 5 şehit! Sınırda hareketlilik, böyle girdiler

İdlib’de Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 5 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, gerekli karşılığın verildiğinin altını çizerken İdlib’e yönelik olarak askeri sevkiyatlar da devam ediyor. O anlar A Haber canlı yayınına anbean yansıdı. Sınır hattına yoğun bir şekilde komandolarımızı taşıyan “Kirpi” aracı gönderildi. Bir kısım araçlarımız sınırın diğer tarafına geçiş yaparken sevkiyat sürekli olarak devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yine 50 araçtan oluşan bir “Kirpi” sevkiyatı yapılmıştı. Sevkiyat sırasında bölge halkından çocukların askerlerimizi Türk Bayrağı ile selamlaması ise gözlerden kaçmadı.

NELER OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kalleş saldırı ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verdi.

"GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne geçtiği bildirildi. Akar şu sıralar Başkan Erdoğan ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.