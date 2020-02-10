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İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İSTANBUL SULTANBEYLİ'DE 50 ÖĞRENCİ BİRBİRİNE GİRDİ

'de iki öğrenci grubu arasında tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı. Yaklaşık 50 öğrenci arasında yaşanan kavga çevredekilerin büyük tepkisini çekti. Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

'un Sultanbeyli ilçesinde iki öğrenci grubu arasında tekmeli tokatlı kavga yaşandı. Kavganın nedeni henüz netleşmedi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı 'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi İSTANBUL SULTANBEYLİ'DE 50 ÖĞRENCİ BİRBİRİNE GİRDİ

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