İstanbul Sultanbeyli'de 50 öğrenci birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de iki öğrenci grubu arasında tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı. Yaklaşık 50 öğrenci arasında yaşanan kavga çevredekilerin büyük tepkisini çekti. Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde iki öğrenci grubu arasında tekmeli tokatlı kavga yaşandı. Kavganın nedeni henüz netleşmedi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık açıkladı! Ankara'daki zirve sona erdi
- CHP'li belediyede 22 milyonluk vurgun! Ekipler incelemede...
- TSK harekete geçebilir
- Bakan açıkladı! 202 milyon lira kaynak...
- Canlı yayında flaş sözler: Rejim aklını kaybetmiş
- Yaralı askerler helikopterle hastaneye getirildi
- İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?
- İdlib'de kalleş saldırı! Erdoğan'dan kritik görüşme
- İdlib kırsalından ilk görüntüler
- Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CZN Burak kimdir? CZN Burak kaç yaşında, nereli? CZN Burak annesi gözaltına alındı mı?
- Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları!
- İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?
- 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları yattı mı?
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!