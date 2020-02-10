Ordu’da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Ordu kar tatili açıklaması geldi mi?
11 Şubat Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu kar tatili açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Ordu’da yaşayan vatandaşlar ise Ordu yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 11 Şubat Salı Ordu’da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. Yarın için birçok ilden kar tatili haberi geldi. İşte detaylar…
Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde eğitimde aksamalar yaşandı. Peki, Ordu yarın 11 Şubat Salı okullar tatil mi? Ordu'da sıcaklıkların bu gece yarısı -4 dereceye düşmesi bekleniyor.
ORDU YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'da okullar 11 Şubat Salı günü de tatil oldu.
Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.
ORDU HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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