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Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
KRİTİK İDLİB TOPLANTISI SONA ERDİ

Son dakika haberi: Suriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıların ardından başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı. Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, toplantıya, Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla 'de bulunan Türkiye'yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

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