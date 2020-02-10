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11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
11 ŞUBAT NEVŞEHİR’DE KAR TATİLİ OLDU MU? NEVŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE YANITI!

Nevşehir kar tatili var mı? 11 Şubat Salı Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Türkiye’nin birçok yerinden kar tatili haberleri peş peşe gelmeye devam ederken, Nevşehir yarın okullar tatil m sorusu gündem oldu. Peki, Nevşehir’de kar tatili var mı? 11 Şubat günü Nevşehir’de tatil olup olmadığı, ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Nevşehir yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Nevşehir'de kar tatili var mı? Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı Nevşehir'de de etkisini sürdürüyor. Hafta boyunca etkili olacak kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretim hayatında da güçlükler yaşanıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil kararları peş peşe geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Nevşehir kar tatili var mı? İşte yanıtı…

11 ŞUBAT NEVŞEHİR KAR TATİLİ VAR MI?

Nevşehir kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Kar tatili geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

Hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi! Valilik MEB açıklamaları! HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR? 11 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER LİSTESİ! VALİLİK MEB AÇIKLAMALARI!
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NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de Salı gününden itibaren etkili olacak kar yağışı Çarşamba günü yoğunlaşarak artacak. İl genelinde Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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