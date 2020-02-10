Sivas kar tatili haberi geldi mi? 11 Şubat Salı Sivas yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika kar tatili…

11 Şubat Sivas kar tatili haberi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 11 Şubat Salı Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas okullar tatil mi sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Yurdun İç Anadolu, kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle eğitim öğretimde tatil haberleri art arda geliyor. O illerden birisi de Sivas oldu. Peki, Sivas yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

Sivas kar tatili açıklaması için gözler Sivas Valiliği'nde! 11 Şubat Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 Şubat Salı Sivas kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sivas'ta yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 290 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

SİVAS YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 ŞUBAT SALI)

Sivas kar tatiline ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizde yer alacak.

SİVAS'TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sivas'ta yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 290 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yoğun tipi Sivas'ın Gürün ilçesini de felç etti. Tipi, köylerle ilçe merkezi arasında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hastaların hastanelere naklinde de güçlükler yaşandı. İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Kızılören köyünde 4 yaşındaki Adem Üçpınar'ın ayağına kaynar su döküldü. Yanan çocuk için 112 ekiplerinden yardım istendi. Köy yolu araç ulaşımına kapalı olduğu için ambulans köye ulaşamayınca devreye ilçe özel idaresi ekipleri girdi. 2 saat süren karla mücadele çalışması neticesinde köye ulaşılarak minik kazazede Gürün Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

ÇOCUKLAR TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verilmişti. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, kent merkezi Emek mahallesinde bulunan Yumurta tepeye akın etti. Çocuklar yanlarında getirdikleri leğen, naylon ve kızaklar ile karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocukların kayak keyfi esnasında küçük kazalar da yaşandı.

Oğlunu kaydırmaya getirdiğini ve kendisinin de beraber kaydığını belirten Mustafa Şimşek, "Bende oğlumu kaydırmaya getirmiştim, çocukluk günlerim aklıma geldi. Şimdi de bir çocuktan kızak aldım ben kayacağım şimdi sıra bende " dedi.

Çocuklar ise yağan karın keyfini kayarak çıkardıklarını söylediler.