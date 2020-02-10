Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hedefler böyle vuruldu

SMO rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

Henüz önceki hafta gerçekleşen alçak saldırının izleri silinmeden bugün de İdlib Taftanaz'da bulunan gözlem noktamıza saldıran Rejim güçleri kahraman ordumuz tarafından misliyle karşılık alıyor.

Gelen son dakika haberine göre saldırı anından itibaren hedef alınan Rejim güçleri ağır ateş altına alındı.

SMO DA REJİME HAREKAT BAŞLATTI VE REJİM ARACI İMHA EDİLDİ

İdlib'de Türk askerinin Esad rejimi tarafından hedef alınıyor olması üzerine bölgeye askeri sevkiyatlar hız kazandı. TSK'nın yoğun ateş altına aldığı Rejim askerleri Suriye Milli Ordusu tarafından da hedef alındı.

HAVAYA UÇURULDU

SMO rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

Öte yandan Ankara'dan da üst düzey açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklamalar geldi. İşte o son dakika haberi ve gelen tepkiler;

BAŞKAN YARDIMCISI FUAT OKTAY:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." ifadesini kullandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıya ilişkin gelen son dakika haberinin ardından şehit düşen Türk askeri için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Albayrak, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İdlip'te şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.