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Başkan Erdoğan, Larkin'e milli takım forması hediye etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, LARKİN'E MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Başkan 'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan Türk vatandaşlığına geçen Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin'e ilk A Milli Takım formasını hediye etti.

Ay-yıldızlı takımda giyeceği "0" numaralı milli takım formasını Başkan 'ın elinden alan Larkin, Erdoğan'a 'te giydiği formayı takdim etti.

Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SHANE LARKİN AÇIKLAMASI

Törende Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da Başkan Erdoğan'a birer hediye sundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarına A Milli Takım forması verdi.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 4x100 bayrak takımı sporcuları da Başkan Erdoğan'a, yarışta kullandıkları stafet'i hediye etti.

Törende daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, protokol üyeleriyle tesisin açılış kurdelesini kesti.

Shane Larkin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı SHANE LARKİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

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