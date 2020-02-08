Başkan Erdoğan, Larkin'e milli takım forması hediye etti
Yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin'e ilk A Milli Takım formasını hediye etti.
Ay-yıldızlı takımda giyeceği "0" numaralı milli takım formasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Larkin, Erdoğan'a Anadolu Efes'te giydiği formayı takdim etti.
Törende Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da Başkan Erdoğan'a birer hediye sundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarına A Milli Takım forması verdi.
20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 4x100 bayrak takımı sporcuları da Başkan Erdoğan'a, yarışta kullandıkları stafet'i hediye etti.
Törende daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, protokol üyeleriyle tesisin açılış kurdelesini kesti.
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