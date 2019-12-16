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Shane Larkin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
SHANE LARKİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

'in 'li oyun kurucusu , Başkan 'a milli takım daveti için teşekkür etti. Larkin, yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için 'a çok teşekkür ederim." dedi.

Başkan , A Haber-Atv-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla açıklamalarda bulunmuştu ve bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili görüşünü aktarmıştı.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen 'li yıldız 'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetmiş, vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getirmiş ve "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Shane Larkin, bu ifadenin ardından sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için 'a çok teşekkür ederim." dedi.

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