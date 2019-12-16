Shane Larkin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım daveti için teşekkür etti. Larkin, yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayınıyla açıklamalarda bulunmuştu ve bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili görüşünü aktarmıştı.
"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetmiş, vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getirmiş ve "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Shane Larkin, bu ifadenin ardından sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ederim." dedi.
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