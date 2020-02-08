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Milli Savunma Bakanlığından "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
MSB'DEN BİZLER TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜYÜZ PAYLAŞIMI

(MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından Bizler Türk milletinin gücüyüz paylaşımı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "BİZLER TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜYÜZ" PAYLAŞIMI

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