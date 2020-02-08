09 Şubat 2020, Pazar
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
SURİYE SINIRINA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır birliklerine tank ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen tank ve ZPT'ler, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada alınan güvenlik önlemleri altında askeri araçlar, sınır hattına yönlendirildi.

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