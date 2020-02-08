Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır birliklerine tank ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen tank ve ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada alınan güvenlik önlemleri altında askeri araçlar, sınır hattına yönlendirildi.
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