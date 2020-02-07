Son dakika: AK Parti'den İlker Başbuğ'a suç duyurusu

Son dakika... AK Parti, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması sonrası harekete geçti. 6 AK Partili isim avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki dilekçeyi savcılığa sundu.

İlker Başbuğ 'un FETÖ açıklaması sonrası harekete geçti. 6 AK Partili isim avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki dilekçeyi savcılığa sundu.

Bu hafta AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. " ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki göstermişti.





Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur." demişti.

"BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

Erdoğan, "Bu parlamentonun hukukunu korumamız lazım bu hukukun gereği neyse yapmamız lazım. Meclis'i ve milletvekillerin aşağılayarak sadece darbe zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır." ifadelerine yer vermişti.



AK PARTİ AÇIKLAMAIŞTI



AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, bügün yaptığı açıklamada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek'in iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.



Kanun tasarısına verdikleri değişiklik önergesinde imzası bulunan milletvekilleri ve avukatlarla AK Parti Genel Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Bir taraftan eski Genelkurmay Başkanı'nın bizi 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diye işaret etmesi öte yandan eski bir milletvekili Dursun Çiçek'in hakkımızda 'FETÖ'nün siyasi ayağı bunlardır' diye yargı yoluna başvuracağını ve yargıyı göreve davet etmesiyle ilgili gerekli dilekçemizi hazırladık. Avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklar. Dursun Çiçek medyada yer alan ifadesine göre 'FETÖ'nün siyasi ayağı tespit edilmiştir, yargıyı göreve davet ediyorum' dediği için onunla ilgili de suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.



Elitaş, "Hangi maddeden suç duyurusunda bulunulacak" sorusu üzerine, "Herhalde biri iftira birisi de hakaret suçundan olacak diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullannmıştı.



Elitaş, kendisiyle birlikte önergede imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Abdurrahman Müfit Yetkin adına başvurunun avukatlar tarafından yapılacağını bildirmişti.



"AK Parti Grubundan da toplu bir şekilde bir hareket etme söz konusu olacak mı?" sorusuna ise Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği aslında bu meselede en önemli dikkat edilmesi gereken konu, parlamentonun iradesine vesayet koyma heveslilerinin yeniden bu konuyu gündeme getirmeleri. Yapılan iş bir parlamenter faaliyettir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi 'Ben destekledim, desteklemedim' diye çeşitli meseleler ortaya koyuyor ama bir kanunla ilgili verilmiş bir önerge parlamentoda konuşulur, izahatlar yapılır, itirazlar yapılır, komisyona sorulur, hükümete sorulur, en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sorulur. Genel Kuruldaki milletvekilleri buna 'evet' oyu verdikten sonra zaten o iş, o düzenleme, o önerge TBMM'nin olmuştur. Önerge sahibiyle anılmaz, tasarının numarasıyla, maddesiyle anılır. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti' denilir. Yani şunun önergesi, bunun önergesi diye değil, şu anda parlamentoya yapılan icraatlarına bir tehdit unsuru vardır. Türkiye parlamentoların kapatıldığı, askıya alındığı, fes edildiği ve bombalandığı dönemi arka arkaya yaşayan nadir ülkelerden birisidir. Bu tecrübeyi daha 15 Temmuz'da yaşadık. Parlamentoyu bombalayan bir terör örgütünün TSK'yı kullanarak parlamentoyu yok etme faaliyetini yeni gördük. Şimdi parlamentoyu susturmak için, itibarsızlaştırmak için yapılan bir icraat olduğunu milletvekili arkadaşlarımızın, siyasetçi arkadaşlarımızın bunu görmesi lazım" demişti.