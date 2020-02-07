MSB'den flaş İdlib açıklaması: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir. Gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şam yönetimine dikkat çeken uyarılar yapıldı.
MSB, yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini bildirdi.
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi emir verildiğinde idlibte de yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde de bu güce sahiptir ve gereğini yapar. Toplam 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede.''
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