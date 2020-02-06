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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında pilotlar o anonslara yanıt verememiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
PİLOTLAR O ANONSLARA YANIT VEREMEMİŞ

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. 183 kişinin bulunduğu uçak üçe bölündü ve ardından yangın çıktı. Kazadan 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin pilotlar ile iletişim kurmak için anons yaptığı, pilotların yaralı olduğu için yanıt veremediği öğrenildi.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 17.05'te İzmir 'ndan kalktı. Uçak saat 18.18'de Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistte tutanamayarak yola savruldu.

SEFER ÇAĞRI ADI İLE...

Kazadan hemen sonra Sabiha Gökçen Hava 'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün, pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı.Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

5 KEZ ANONS YAPILDI, CEVAP GELMEDİ

Sabiha Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

İŞTE O ANONSLAR

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen?

Kule: Kunuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule: Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

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