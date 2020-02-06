Sabah Yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Pegasus kafasını kuma gömdü

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Sabah yazarı Dilek Güngör kaza sonrarı kalema aldığı yazısında Pegasus'un kafasını kuma gömdüğünü ifade etti. Dilek Güngör, şirketin dün gece bir özür bile dilemediğini ayrıca bugün sabah saatlerinde ise yine benzer bir açıklamaya yer verdiğini belirterek yaşanan skandalları köşesine taşıdı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkan satır başları:

Dünden beri gözümüz kulağımız Sabiha Gökçen Havalimanı'nda…

Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek söze başlayayım… Malum, dünden bu yana herkes konuşuyor. Kafalarda bir dolu soru işareti var. Biliyorsunuz, kuleyle pilotların konuşmaları yayınlandı. Anlaşılıyor ki, Pegasus'un İzmir-İstanbul seferini yapan uçağının pilotu kulenin ters rüzgar olduğuna yönelik uyarılarına rağmen uçağı indirmeye çalışıyor. (Kulenin uyarısından sonra uçağı indirip indirmemek pilotun inisiyatifindedir) Ondan önceki iki uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle pisti pas geçtiğini hatırlatarak devam edeyim.

Tabii, uçak normalden (bunu uzmanlar da teyit ediyor) daha hızla piste giriyor. Zaten yağış var, pist normalden daha fazla kaygan… Uçak piste tutunamayıp kayıyor ve savrulup üç parçaya ayrılıyor. Uçakta çıkan yangın da cabası…

Fotoğrafları görüp, videoları izledikçe insanın tüyleri diken diken oluyor.

Ya o sırada yağmur yağıyor olmasaydı! Allah korusun, yangın tüm uçağı sarabilir, yolcular kurtulamayabilirdi. Bunları düşünmek bile istemiyorum…

Peki soruyorum…

Bu kadar olay olurken şirket ne yaptı?

Olaydan tam 4 saat sonra lütfedip mail attı: "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevkediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

Açıklamadaki tuhaflığa bakın.

Ne özür var, ne üzgün olduklarını belirten bir cümle…

Sonra…

Sonra sabaha kadar 'tık' yok…

Bugün sabah yeni bir açıklama daha…

"Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

Haa, lütfedip genel müdürleri bir açıklama yapacakmış!

Yahu 2 senedir Pegasus'ta 3 uçak pistten çıktı. Hadiseler aynı… Hadi, bunda bir şey demediniz.

Daha öncekilerde dediniz mi? Hayır…

Anlamıyorum, karpuz taşımıyorsunuz, can taşıyorsunuz.

Bir özür bile dilemiyorsunuz…