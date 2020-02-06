06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah Yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Pegasus kafasını kuma gömdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
ÇARPICI YAZI: PEGASUS KAFASINI KUMA GÖMDÜ

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Sabah yazarı kaza sonrarı kalema aldığı yazısında Pegasus'un kafasını kuma gömdüğünü ifade etti. Dilek Güngör, şirketin dün gece bir özür bile dilemediğini ayrıca bugün sabah saatlerinde ise yine benzer bir açıklamaya yer verdiğini belirterek yaşanan skandalları köşesine taşıdı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkan satır başları:

Dünden beri gözümüz kulağımız 'nda…

Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek söze başlayayım… Malum, dünden bu yana herkes konuşuyor. Kafalarda bir dolu soru işareti var. Biliyorsunuz, kuleyle pilotların konuşmaları yayınlandı. Anlaşılıyor ki, Pegasus'un İzmir-İstanbul seferini yapan uçağının pilotu kulenin ters rüzgar olduğuna yönelik uyarılarına rağmen uçağı indirmeye çalışıyor. (Kulenin uyarısından sonra uçağı indirip indirmemek pilotun inisiyatifindedir) Ondan önceki iki uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle pisti pas geçtiğini hatırlatarak devam edeyim.

Tabii, uçak normalden (bunu uzmanlar da teyit ediyor) daha hızla piste giriyor. Zaten yağış var, pist normalden daha fazla kaygan… Uçak piste tutunamayıp kayıyor ve savrulup üç parçaya ayrılıyor. Uçakta çıkan da cabası…

Fotoğrafları görüp, videoları izledikçe insanın tüyleri diken diken oluyor.
Ya o sırada yağmur yağıyor olmasaydı! Allah korusun, yangın tüm uçağı sarabilir, yolcular kurtulamayabilirdi. Bunları düşünmek bile istemiyorum…

Peki soruyorum…

Bu kadar olay olurken şirket ne yaptı?

Olaydan tam 4 saat sonra lütfedip mail attı: "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevkediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

Açıklamadaki tuhaflığa bakın.

Ne özür var, ne üzgün olduklarını belirten bir cümle…

Sonra…

Sonra sabaha kadar 'tık' yok…

Bugün sabah yeni bir açıklama daha…

"Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

Haa, lütfedip genel müdürleri bir açıklama yapacakmış!

Yahu 2 senedir Pegasus'ta 3 uçak pistten çıktı. aynı… Hadi, bunda bir şey demediniz.

Daha öncekilerde dediniz mi? Hayır…

Anlamıyorum, karpuz taşımıyorsunuz, can taşıyorsunuz.

Bir özür bile dilemiyorsunuz…

Pegasus uçağının pistten çıkması: Yolcu Yunus Elmacı korku dolu anları anlattı! PEGASUS UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKMASI: YOLCU YUNUS ELMACI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI!
Pistten çıkan Pegasus uçağının radar görüntüleri ortaya çıktı PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞININ RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından flaş gelişme! Pegasus uçağının pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASINDAN FLAŞ GELİŞME! PEGASUS UÇAĞININ PİLOTU İLE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!
İstanbul Valisi açıkladı: Pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI: PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞIYLA İLGİLİ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN