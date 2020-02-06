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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

, Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.

, Başkan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.

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