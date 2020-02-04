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Son dakika: Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
DEV FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR...

Son dakika haberine göre; merkezli 5 ilde 'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına, merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ve merkezli 22 ilde de FETÖ'nün 'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yapılanmasına karşı operasyon başlatıldı. Toplamda 128 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, / silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Aleyhlerinde ihbar, beyan, hesap artışı, ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, ve illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ İLDE DAHA HAREKETE GEÇİLDİ

merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilde 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

merkezli 22 ilde de, FETÖ'nün 'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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