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Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ'CÜYE HAPİS!

Gelen son dakika haberine göre; tarafından yakalanarak 'dan 'ye getirilen 'a, üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak 'ye getirilen 'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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NE OLMUŞTU?

Örgütün üst düzey isimlerinden olan ve Balkanlar yapılanması kapsamında paketlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, ile Yusuf Karabina için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'uluslararası casusluk yapmak' suçlamaları kapsamında 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

ERGENEKON'DA USULSÜZ RAPOR

FETÖ elebaşı 'in, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda örgüt lehine raporlar düzenleyen Osman Karakaya'ya plaket verdiği ortaya çıkmıştı. Ergenekon davası sürecinde örgütün talimat ve politikaları doğrultusunda usulsüz rapor tanzim eden Karakaya'nın, Üniversitesi fakülte yönetim kurulunda, Kosova'dan önce de Mali'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenmişti. Hasan Hüseyin Günakan'ın telefonunda da hem hem Eagle programları tespit edilmiş, 2010-2013 arasında örgütün Kosova'daki kolejlerinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

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