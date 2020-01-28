Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası
Gelen son dakika haberine göre; MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
Örgütün üst düzey isimlerinden olan ve Balkanlar yapılanması kapsamında paketlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ile Yusuf Karabina için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'uluslararası casusluk yapmak' suçlamaları kapsamında 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
ERGENEKON'DA USULSÜZ RAPOR
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda örgüt lehine raporlar düzenleyen Osman Karakaya'ya plaket verdiği ortaya çıkmıştı. Ergenekon davası sürecinde örgütün talimat ve politikaları doğrultusunda usulsüz rapor tanzim eden Karakaya'nın, Yalova Üniversitesi fakülte yönetim kurulunda, Kosova'dan önce de Mali'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenmişti. Hasan Hüseyin Günakan'ın telefonunda da hem Bylock hem Eagle programları tespit edilmiş, 2010-2013 arasında örgütün Kosova'daki kolejlerinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
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