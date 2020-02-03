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Kremlin Sözcüsü Peskov: Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
ALÇAK SALDIRI SONRASI RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Dmitriy Peskov, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıya ilişkin, Rus ve yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Peskov, başkent 'da, gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı ve Başkan 'ın olayla ilgili henüz telefon görüşmesi yapmadığına dikkati çeken Peskov, "Rus ve yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

"TERÖR GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN"

Peskov, bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

ESAD REJİMİ ASKERİM��Zİ HEDEF ALDI

(MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırı sonucu 5 asker ve bir sivil personelin şehit olduğu bildirilmişti.

İdlib'de Mehmetçik'e alçak saldırı! İşte 6 şehit verdiğimiz saldırının amacı... İDLİB'DE MEHMETÇİK'E ALÇAK SALDIRI! İŞTE 6 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRININ AMACI...
MSB, İdlib’deki hain saldırıda şehit sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu MSB, İDLİB’DEKİ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT SAYISININ 6’YA YÜKSELDİĞİNİ DUYURDU
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Askerlerimizin şehit olması huzurun kalkmasına neden olacaktır EMEKLİ KORGENERAL İSMAİL HAKKI PEKİN: ASKERLERİMİZİN ŞEHİT OLMASI HUZURUN KALKMASINA NEDEN OLACAKTIR
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden önemli toplantı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİNDEN ÖNEMLİ TOPLANTI

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