Kremlin Sözcüsü Peskov: Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıya ilişkin, Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili henüz telefon görüşmesi yapmadığına dikkati çeken Peskov, "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.
"TERÖR GRUPLARININ FAALİYETLERİNDEN"
Peskov, İdlib bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.
ESAD REJİMİ ASKERİM��Zİ HEDEF ALDI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırı sonucu 5 asker ve bir sivil personelin şehit olduğu bildirilmişti.
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