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Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu'ndan açıklama: Ölü sayısı 521'e ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
ÖLÜ SAYISI 521'E ULAŞTI!

Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.

Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.

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