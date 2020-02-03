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Bakan Akar, Suriye sınırına gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi , Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, ’nın komuta kademesiyle sınırına gitti.

sabah saatlerinde, 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğu ve 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 'de rejim unsurlarına tarafından sert şekilde verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi , Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu! SON DAKİKA: İDLİB'DE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Erdoğan, İdlib'deki kalleş saldırıda 4 askerimizin şehit olduğu saldırı hakkında, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan "(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Türkiye'den İdlib'deki kontrol noktalarına yoğun sevkiyat SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN İDLİB'DEKİ KONTROL NOKTALARINA YOĞUN SEVKİYAT

SINIRA SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat gerçekleştirildi. 2 askeri konvoy bölgeye giriş yaparken, bir diğer konvoy da sınırı geçmeyi bekliyor.

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