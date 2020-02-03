Bakan Akar, Suriye sınırına gitti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğu ve 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Suriye'de rejim unsurlarına TSK tarafından sert şekilde verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Erdoğan, İdlib'deki kalleş saldırıda 4 askerimizin şehit olduğu saldırı hakkında, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan "(İdlib) İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta Suriyeli, o ekibin içinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.
SINIRA SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat gerçekleştirildi. 2 askeri konvoy bölgeye giriş yaparken, bir diğer konvoy da sınırı geçmeyi bekliyor.
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