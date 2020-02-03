Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçi maaşlarıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerde, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiği ifade edildi.
"DOĞRU SONUÇLAR VERMEYECEĞİ AŞİKARDIR"
Açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlendiği belirtilerek, "Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi.
"DEVLET MEMURLARINA ÖDENEN TABAN AYLIKLARIYLA AYNIDIR"
Çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olduğu, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yaptığı ve vatandaşların huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileri olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:
"Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar. Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve 2 çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İdlib'de şehit düşen askerlerin isimleri ve memleketleri
- İşte 6 şehit verdiğimiz alçak saldırının amacı...
- Alçak saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama
- Sağlık Bakanı: Ay sonuna kadar durdurduk
- Koştu aldı, gönülleri fethetti
- Bakan müjdeyi verdi!
- Ölü sayısı 521'e ulaştı!
- Filistinlilerin en güçlü silahı! İşte İsrail'i tedirgin eden Osmanlı arşivleri
- Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor
- İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda?
- Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı! EDHO 155. bölüm fragmanı izle
- Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri sosyal medyayı salladı!
- Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
- Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!
- Elazığ ve Malatya’da yarın okul var mı? Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak?
- Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
- Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?