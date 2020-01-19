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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları için gözler vatandaşlara çevrildi. EGM tarafından geçtiğimiz yıl için yapılan bekçi alımları sona ermişti. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yapılan bekçi alımı açıklaması adayları heyecanlandırdı. Müdür Yılmaz yeni yılda 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını duyurmuştu. Bekçi alımı mevzuatının değişeceği de kulislerde dolaşan bilgiler arasında. İşte, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 19.01.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 02:14
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?