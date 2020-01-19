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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları için gözler vatandaşlara çevrildi. EGM tarafından geçtiğimiz yıl için yapılan bekçi alımları sona ermişti. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yapılan bekçi alımı açıklaması adayları heyecanlandırdı. Müdür Yılmaz yeni yılda 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını duyurmuştu. Bekçi alımı mevzuatının değişeceği de kulislerde dolaşan bilgiler arasında. İşte, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.01.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 02:14
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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuru şartları binlerce bekçi adayı tarafından sorgulanıyor. 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından 672 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bekçi olmak isteyen ve 2019 yılı için çıkılan son ilana başvuramayan adaylar, 2020 bekçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen göreve devam ettiğini, bunların da 1 yıl içerisinde emekli olacağını söyledi. Bugün itibarıyla Başkent'te cadde ve sokaklarda bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, 672 bekçi alımı için detay verdi…

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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Müdür Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Vatandaşımızın desteğini de alarak bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale etti.

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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ecstasy, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur.

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672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak.