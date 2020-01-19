672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuru şartları binlerce bekçi adayı tarafından sorgulanıyor. 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından 672 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bekçi olmak isteyen ve 2019 yılı için çıkılan son ilana başvuramayan adaylar, 2020 bekçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen göreve devam ettiğini, bunların da 1 yıl içerisinde emekli olacağını söyledi. Bugün itibarıyla Başkent'te cadde ve sokaklarda bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, 672 bekçi alımı için detay verdi…