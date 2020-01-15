Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Binlerce vatandaş 2020 bekçi alımı için araştırma yapıyor. 2020 bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. Yeni yılda da bekçi alımlarının devam etmesi bekleniyor. İş arayan vatandaşlar bekçilik personel ilanlarına yoğun talepte bulunuyor. Bekçi olmak için adaylar yazılı, sözlü ve fiziki mülakatlardan geçiyor ve başarılı olduğu takdirde bu görevi yapmaya hak kazanıyor. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…