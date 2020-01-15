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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Binlerce vatandaş 2020 bekçi alımı için araştırma yapıyor. 2020 bekçi alımı ilanı için gözler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. Yeni yılda da bekçi alımlarının devam etmesi bekleniyor. İş arayan vatandaşlar bekçilik personel ilanlarına yoğun talepte bulunuyor. Bekçi olmak için adaylar yazılı, sözlü ve fiziki mülakatlardan geçiyor ve başarılı olduğu takdirde bu görevi yapmaya hak kazanıyor. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.01.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 21:28
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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için binlerce vatandaş araştırma yapıyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyen binlerce genç bekçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Gözler Polis Akademisi ve EGM duyurularına çevrildi. 2020 yılında da bekçi alımlarının devam etmesi bekleniyor. Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Adaylar, yazılı, fiziki ve sözlü sınavlardan sorumlu olacaklar. İşte detaylar…

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir."

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,