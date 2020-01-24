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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
30 bin bekçi alımı müjdesinin verilmesinin ardından bekçi alımı ne zaman sorusu gündem oldu. 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 bin bekçi alımı yapılmıştı. Bu sayının 2020 yılında 3 katına çıkması bekleniyor. Gerekli şartları taşıyan ve başvuru işlemi yapan bekçi adayları, yazılı ve fiziki sınavların yanı sıra sözlü mülakatlara giriyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.01.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 00:32
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