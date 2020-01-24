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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

30 bin bekçi alımı müjdesinin verilmesinin ardından bekçi alımı ne zaman sorusu gündem oldu. 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 bin bekçi alımı yapılmıştı. Bu sayının 2020 yılında 3 katına çıkması bekleniyor. Gerekli şartları taşıyan ve başvuru işlemi yapan bekçi adayları, yazılı ve fiziki sınavların yanı sıra sözlü mülakatlara giriyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.01.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 00:32
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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 bekçi alımı ne zaman? Binlerce bekçi adayı bekçi alımı ilanlarını sorguluyor. EGM tarafından yapılan bekçi alımı duyuruları 2020 yılında da gündemde yer alıyor. 30 bin bekçi alımı müjdesi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Bu gelişmenin ardından bekçi alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte adaylar önce yazılı sonra da fiziksel sınava girecek. Son olarak sözlü mülakatların yapılmasının ardından bekçi olmaya hak kazananlar belli olacak. Peki, 30 bin bekçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler…

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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.

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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

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30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25'i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50'sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.