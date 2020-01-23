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Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası AB ülkeleri sıraya girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
DERTLERİ ŞİMDİ ANLAŞILDI! TEZKERE PANİĞİ

’nin için tezkere çıkarmasının ardından ülkeleri de Libya’da boy gösterme yarışına girdi. , , ve kurumsal olarak AB, asker sevki konusunda zemin yokluyor. AB Temsilcisi “Amaç ateşkesi denetlemek” dedi. Yunanistan ise “Yardıma hazırız” sözleriyle gönüllü olduğunu ortaya koydu.

'nin 'da meşrû yönetimi desteklemek için tezkere çıkarmasının ardından Batılı ülkeler harekete geçti. Avrupa Birliği (), , ve 'den arka arkaya Libya'ya askeri güç gönderme mesajları geldi. İtalya Avrupa İşleri Bakanı Vincenzo Amendola, ülkenin Libya'ya barış gücü konuşlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

"HER KONUDA MUTABIK KALDIĞIMIZ..."

İtalya'nın halihazırda 6 binden fazla askerinin barış gücü misyonlarında görev yaptığını belirten Amendola, İtalya'nın Libya'daki olası varlığının 'diğer Batılı güçlerin aksine barışı devam ettirmeye öncelik vereceğini' iddia etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise "Her konuda mutabık kaldığımız Hafter'den, Libya'daki paralı askerlerin uzaklaştırılmaları ve (UMH Lideri) Serrac ile Türkiye arasındaki yasadışı muhtıraların geçersiz olduklarının resmen kabul edilmesi için çalışmasını istedik" dedi.

"YARDIM" TEKLİFİ

Dendias buna karşılık, "Yunanistan Libya'ya ertesi günü için yardıma hazırdır" diyerek, AB veya 'barış gücü' şemsiyesi altında, ateşkesin korunması ve silah ambargosunun denetlenmesi için Libya'ya asker sevk edeceklerini belirtti.

DENETLEMEK GEREKİR

19 Ocak'ta 'de yapılan konferansın ardından asker sevki konusu AB'nin de gündemine girdi. AB ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kalıcı ve resmi bir ateşkesin sağlanması halinde Libya'ya asker gönderebileceklerini söyledi. Borrell, 'in askeri bir barış gücü göndermeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Bir ateşkesin başkaları tarafından denetlenmesi gerekir. 'Bu bir ' deyip durumu unutamazsınız" dedi. Brüksel'in çıkarlarını savunmak için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade eden Borrell, AB'nin Libya açıklarındaki deniz gücünün yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna da, "Bunu canlandırmamız gerektiğini düşünüyorum, evet" cevabı verdi. Bir diğer mesaj da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Berlin Konferansı sırasında gazetecilere konuşan Johnson, ateşkesin sağlanması durumunda 'durumu izlemeleri için' Libya'ya barış gücü gönderilebileceğini kaydetti.

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