Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İdlib'deki kalleş saldırı hakkında Çelik, "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil" dedi. Öte yandan Çelik bu söylem (bilgi verilmedi) rejimin uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İdlib'deki kalleş saldırı hakkında Çelik, "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil" dedi.

Öte yandan Çelik bu söylem (bilgi verilmedi) rejimin uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.



Çelik, "Bu saldırı ile rejimin (Esad) çözüme yaklaşım olmadığı görüldü. Saldırı Esad'ın terör rejimi olduğunu gösterdi" şeklide konuştu.



Çelik ayrıca, Esad'ın muhaliflere saldırısının Suriye'yi böleceğini ifade etti ve "Esad'ı cesaretlendirmek Suriye'nin bölünmesine neden olur" dedi.