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Bakan Akar açıkladı: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
BAKAN AKAR AÇIKLADI! 76 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı , alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı açıklamasında, " hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar açıkladı: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi BAKAN AKAR AÇIKLADI: 76 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

REJİM, MEHMETÇİK'İ HEDEF ALDI

açıklamasında, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"76 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, ", bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir. 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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