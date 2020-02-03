Bakan Akar açıkladı: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, "54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

REJİM, MEHMETÇİK'İ HEDEF ALDI

Bakan Akar açıklamasında, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"76 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, "TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir. 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.