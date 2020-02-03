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03.02.2020

Bakan Akar'dan flaş Rusya açıklaması: 16.13 ve 22.27'de bilgi verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alçak saldırısı sonrası rejim hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar: "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

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