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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklandı. İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib'te düzenlenen alçak saldırıyla ilgili son bilgiler netleşti. Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunları gerekenleri yapıyoruz gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz." dedi. Peki, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nelerdir? İdlib şehitleri kimdir? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 03.02.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 19:03
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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Suriye'nin İdlib kentindeki Esed rejiminin kalleş saldırısında üçü sivil beşi asker 8 kişi şehit oldu. Şehitlerin cenazesi Hatay'a getirildi. Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek. Şehit olan 5 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi. Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Peki, İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklandı…

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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

ONUR ŞÜKRÜ ÖZLER - GAZİANTEP

İdlib'deki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler 24 yaşındaydı. Gaziantepli olan şehir Onur Şükrü Özler'in acı haberi baba evine ulaştı.

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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Onur Şükrü Özler'in cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

UĞUR KURT – GAZİANTEP

Gaziantepli olan şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt 25 yaşındaydı. Şehidin merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

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İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
İdlib İdlip şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.