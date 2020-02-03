İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!

İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklandı. İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib'te düzenlenen alçak saldırıyla ilgili son bilgiler netleşti. Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunları gerekenleri yapıyoruz gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz." dedi. Peki, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nelerdir? İdlib şehitleri kimdir? Detaylar haberimizde…