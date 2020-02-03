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Türkiye ile Ukrayna arasında 6 anlaşma imzalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
6 KRİTİK ANLAŞMA!

ve arasında ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından 6 farklı alanda anlaşma imzalandı. Düzenlenen imza töreninde, Türkiye ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci imza atıldı.

Başkan , Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısına katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. ve Ukrayna arasında ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülkenin bakanlarının katılımı ile ortak bildiri ile 6 farklı alanda işbirliği anlaşması imzalandı.

ORTAK BİLDİRİ

Düzenlenen imza töreninde, Türkiye ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci imza atıldı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI...

Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Ukrayna hükümetleri arasında; Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine ilişkin , Askeri Mali İşbirliği Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü ve Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması imzalandı.

ARŞİV ANLAŞMASI

Toplantı sonrası ayrıca, İçişleri Bakanlığı Afet ve Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Mutabakat Zaptı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü'ne de imza atıldı.

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN İLE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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