02 Şubat 2020, Pazar
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PKK'nın Amanos yapılanması deşifre oldu! "Neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubu"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
TERÖRİST İFADESİ: NEREDEYSE TAMAMI 'ÖZEL KUVVET' MENSUBU

'de 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü /'dan ailesi ve emniyet güçlerinin çabasıyla kurtarılan terörist, örgütün sözde yapılanmasına ilişkin bilgi verdi. İtirafçı terörist M.Ş.Ç'nin ifadesinde, "Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez" dedi.

/'nın 'deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra 'da yaşayan yakınlarına telefonla terör örgütünden kurtulmak istediğini belirten, ailesi ve emniyet güçlerinin ikna çabasıyla örgütten kaçan M.Ş.Ç. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan M.Ş.Ç, iddianamedeki ifadesinde sırasında terör örgütünün kendisini bölgede görevlendirdiğini itiraf etti.

Harekat öncesi kendilerine "Saldırı olabilir", "Mevzilerimiz var, hazırlıklarımız var, hazırlıklı olun" gibi talimatlar geldiğini belirten M.Ş.Ç, "Üst yönetimden Şahin Cilo isimli örgüt mensubu bize 'Ya Afrin operasyonu başlayacak ya da 'a karşı biz operasyona başlayacağız. Afrin operasyonu başlamasaydı YPG olarak ABD'lilerin desteğiyle İran'a saldıracaktık.' dedi." beyanında bulundu.

M.Ş.Ç, Zeytin Dalı Harekatı başlayana kadar örgütte "takım komutanı", "savaşçı" ve "tim komutanı" olarak faaliyette bulunduğunu bildirerek, harekat başlamadan bir gün önce Tabka bölgesinden 40 kişiyle destek amaçlı Afrin'e geldiklerini anlattı.

Harekat sırasında ayağından yaralanınca Halep üzerinden başka bir bölgeye geçtiğini kaydeden M.Ş.Ç, Afrin'de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine "rejim kıyafeti" dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu itiraf etti.

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Terörist M.Ş.Ç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de bilgi verdiği ifadesinde, şunları kaydetti:

"Harekata katılan Türk askerlerine veya sınır illerine saldırıları hareketli ağır silah taburları yapıyor. Saldırılar genellikle Afrin, Resulayn, , gibi şehir merkezlerinden gerçekleştiriliyor ki karşılık verilmesi durumunda 'Siviller öldürülüyor' diyerek baskı oluşturulsun. Bu nedenle Türkiye'den bizim tarafımıza atış yapılamıyordu. Örneğin, Türkiye sınır illerinden , , gibi yerlere Suriye tarafından atılan havanlı, roketli, keskin nişancı tüfekli saldırılar hareketli taburlar tarafından yapılır."

"Terör örgütüne girdiğim günden bu yana örgüt, yapılanmasına ayrı bir önem atfetmektedir." diyen M.Ş.Ç, şunları ifade etti:

"Örgüt, ' açılımı' olarak tabir edilen bölgede ve sanayi bölgelerini hedef almayı planlamaktadır. Buralarda örgüt polis, asker ve kamu görevlileri dışında turizm ve sanayi bölgelerini hedef olarak göstermektedir. Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında çatışmaya girdiği ve iki defa yaralandığı, örgüt içinde silahlı eğitim alarak "savaşçı" ve "tabur komutanlığı" seviyesinde görevler aldığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın terör örgütü YPG/PKK ile organik bağ içinde bulunarak çatışmaya girmiş olması nedeniyle "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

M.Ş.Ç. ile teslim olan V.İ. hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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