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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
BAKAN KURUM'DAN FLAŞ ELAZIĞ AÇIKLAMASI

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da açıklamalarda bulunuyor. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık bina var. 323 acil yıkılacak binamız var. Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız." dedi.

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da yaşanan 6'8'lik deprem sonrası devletin yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

"PROJELERİMİZİ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"

Bakan Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından konuştu. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık bina var. 323 acil yıkılacak binamız var. Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız. 10 bine yakın bağımsız bölünmüş inşaatını yapacağız" dedi.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması: Projelerimizi başlattık ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN ELAZIĞ AÇIKLAMASI: PROJELERİMİZİ BAŞLATTIK

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