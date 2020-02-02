Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ açıklaması
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık bina var. 323 acil yıkılacak binamız var. Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız." dedi.
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan 6'8'lik deprem sonrası devletin yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.
"PROJELERİMİZİ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"
Bakan Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından konuştu. Kurum, "Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık bina var. 323 acil yıkılacak binamız var. Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız. 10 bine yakın bağımsız bölünmüş inşaatını yapacağız" dedi.
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