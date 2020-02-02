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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE YPG'NİN TUZAKLADIĞI...

, bölgesinde terör örgütü PKK/'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının () kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

, bölgesinde terör örgütü PKK/'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının () kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.





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