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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'ye büyük darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE PKK-YPG'YE BÜYÜK DARBE

Son dakika haberi... bölgesindeki 'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Bölgesi'nde bulunan 'da terör örgütü PKK/'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi."denildi.

Bakanlık açıklamasında, düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 5 kişi sağ olarak yakalandığı bildirildi.



MSB, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

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