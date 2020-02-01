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Vuhan'daki Türkler tahliye edildi! İlk görüntüler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
VUHAN'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLDİ! İLK GÖRÜNTÜLER...

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde 'dan havalanan ait dev kargo uçağı, 'in Vuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve 'Koca Yusuf' Wuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti...

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere dün öğle saatlerinde 'dan havalanan ait dev kargo uçağı, 'in Vuhan kentine vardı.

Yolcular son kontrolün ardından sonra uçağa alındı. Yolcuların son kontrolünün ardından uçak Vuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

Vuhan'daki Türkler tahliye edildi! VUHAN'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLDİ!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.

yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında , Arnavutluk ve vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.

Koca Yusuf Vuhan'da! "KOCA YUSUF" VUHAN'DA!

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